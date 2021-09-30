堪稱美國「火車頭工業」的汽車產業，淪為新冠肺炎疫情「重災戶」，拜登政府正傾全力救援。美國商務部在今年三場半導體峰會上，重申將以國力自建半導體產能，並將對半導體供應鏈的監控拉到國安層級，全球晶圓龍頭台積電也無法置身事外。

知情人士分析，「當前全球汽車半導體的大缺料，本質上反映供需失衡的問題，需求大增來自於半導體應用領域的快速擴張，但哪些需求是暫時的、哪些是持續的、哪些利潤高、哪些利潤低，存在較高不確定性。」「例如汽車產業的車用晶片需求，對晶圓廠來說毛利偏低，產能滿載時通常被『棄單』，這時除非國家機器出面干預，否則被冷落的局面難以扭轉。」

美國政府希望扮演解套的角色，「『解套』要看從誰的立場，從晶圓廠角度其實無所謂『套』，大家搶產能會推高接單價格，是受惠的一方，但需求方產業就會被『套』了。」知情人士進一步解釋，顯然美國是站在需求方的立場。

汽車工業有火車頭工業之稱，不僅是技術密集與資本密集的綜合產業，產業鏈體系涵蓋鋼鐵、塑膠、電子、電機、零件製造、組裝與服務等，牽動的產業面相當廣泛。（圖／AP）

「從美國商務部角度，需求方完全競爭，且資本投入規模低，供給方寡占但資本投入規模高，才造成供需調節不佳。」一位半導體產業者說，「長期來說，（美商務部）必須把供給方扭轉成完全競爭局面，勢必會扶植新進競爭者與台積電、三星（Samsung）等打對台，以平衡供需兩方。」

「短期來看，就是直接對台積電、三星、英特爾（Intel）施壓，名義上是查誰囤貨，實際上任何廠商都知道，只要優先供給美國需求，一切都沒事，因為沒有一個廠商禁得起美國商務部把公司名字列入國安威脅名單。」這位業者直言。

回顧台積電成軍34年來，過去二十年幾乎沒有什麼海外投資或合資的大新聞，頂多就是技術突破、擴廠與競爭，「如今被美國商務部直接邀去喝咖啡，也是真的夠大咖了！」這位人士直言，面對白宮來的壓力，「台積電（及三星）可考慮技轉一部分中低階製程，用別人的資本來扶植（插股）二線廠，再把低階訂單轉出，如此一來，不但可平息國家級危安風險，也可兼著賺點錢。」

全世界沒有一家企業敢得罪美國商務部，因為一旦被列入黑名單，要生存下來的機會就相當渺茫，圖為美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo，圖左）與副部長格雷夫斯（Don Graves，圖右）。（圖／翻攝自美國商務部臉書）

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