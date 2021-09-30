《證交所》10月將至 8場法說登場 08:032021/09/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣證券交易所統計，10月有味王(1203)等8家上市公司向台灣證券交易所申請場地召開法人說明會。累計至目前為止，今年度國內上市公司總計已辦理1,647場法人說明會。 10月辦理的時間及場次分別為：味王、弘裕(1474)在10月5日；偉聯(9912)10月6日；新海(9926)10月14日；台榮(1220)10月20日；南染(1410)10月26日；中再保(2851)、大台北(9908)10月29日。 搶電動車商機 工研院布局台南 醫療、長照、公園 10月1日起有條件開放 #中再保 #弘裕 #偉聯 #大台北 #台榮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北全運會 破紀錄贈4萬購車金 04:102021/09/30 焦點要聞 調解王洪啟文病逝 雲林頒發特別獎 04:102021/09/30 地方新聞 學‧者‧觀‧點－公益財團法人不應介入公司經營 04:102021/09/30 專題周報 2022年可望再續佳績 晶片危機推升台灣經濟 04:102021/09/30 財經要聞 高雄熱氣球來了 10月2日限量開搶 04:102021/09/30 地方新聞 限電恐常態化 台商憂倒閉潮 04:102021/09/30 產業財經 明年大學分科測驗 60級分拍板 04:102021/09/30 焦點要聞 年銷7萬包 嘉縣農會古法發酵豬糞肥 04:102021/09/30 地方新聞 桃園場館解禁 藝文團體仍悲觀 04:102021/09/30 地方新聞 五大國公營事業 推五倍券晚鳥優惠 04:102021/09/30 財經焦點 NCC程序違法 TVBS提告抗罰獲勝 04:102021/09/30 焦點要聞 財經熱門新聞 台股五利空 外資大撤退 - 財經要聞 - 工商時報 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 大陸限電風暴 掃到鋼鐵業 燁聯10月盤價 漲幅超預期 - 財經要聞 - 工商時報 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 油價強彈塑化噴出 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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