根據台灣證券交易所統計，10月有味王(1203)等8家上市公司向台灣證券交易所申請場地召開法人說明會。累計至目前為止，今年度國內上市公司總計已辦理1,647場法人說明會。

10月辦理的時間及場次分別為：味王、弘裕(1474)在10月5日；偉聯(9912)10月6日；新海(9926)10月14日；台榮(1220)10月20日；南染(1410)10月26日；中再保(2851)大台北(9908)10月29日。

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