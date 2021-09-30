大陸國家統計局今(30)日發布的9月非製造業商務活動指數，較上月回升5.7個百分點至53.2％，升至臨界點以上，非製造業景氣快速回升。大陸服務業恢復明顯，9月服務業商務活動指數為52.4％，高於上月7.2個百分點，重返景氣區間。

大陸服務業景氣面改善，調查的21個行業中，商務活動指數位於擴張區間的行業從上月的7個增加至16個，其中上月受疫情衝擊較為嚴重的鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業商務活動指數均大幅回升至臨界點以上，業務總量呈現出較為明顯的恢復性增長。

同時，資本市場服務和房地產等行業商務活動指數低於臨界點，景氣度有所下降。從市場預期看，企業對近期服務業市場恢復保持樂觀，業務活動預期指數為58.9％，高於上月1.6個百分點，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞等行業均高於65.0％。

9月，受房屋建築業供需回落的影響，建築業供需增速有所放緩，商務活動指數和新訂單指數較上月有不同程度回落。建築業商務活動指數仍保持在57％以上的較高水準，表明建築活動保持穩定。