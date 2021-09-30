國際原物料行情方興未艾，中鋼(2002)對11、12月鋼市行情看法仍為正向。加上不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價大漲，提振多頭信心。中鋼領軍，不鏽鋼股也全數反彈助攻。

中鋼10月內銷盤價大致為平盤，對11、12月鋼價看法仍穩健，以及明年上半年鋼鐵行情仍舊維持正向看法。

中鋼預計，隨著10月下游庫存去化，11、12月旺季行情可望逐步顯現，加上中國大陸祭出能耗雙控、多家鋼廠同步減產，且各國陸續推展基礎建設計畫，剛性需求仍在，原物料如煤價持續高漲，支撐鋼價，中鋼對明年上半年鋼市表現，也持續保持正面態度。

另外，雖倫敦金屬交易所(LME)鎳價近來震盪，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價再度大漲，內銷部分，304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

燁聯29日率先開出的10月不鏽鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，主要是受到大陸能耗雙控，祭出限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不鏽鋼廠的熱軋產品價格每公噸大漲超過300美元，燁聯亦隨勢大漲。

本季不鏽鋼鋼市持續熱絡，允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等業者9月營收預估仍在高檔水準。隨著上游燁聯10月不鏽鋼板材盤價大漲，相關業者也需調漲報價因應。