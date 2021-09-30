中國大陸啟動「能耗雙控」政策，高耗能省份9月最後一周限電，氣動元件大廠亞德客-KY大陸寧波廠雖不在限電範圍，接單出貨比也略為回升，卻遭日系外資，以大陸經濟成長趨緩，亞德客正在辦理10975張現金增資案，釋股後將稀釋獲利為由，將目標價調降至1060元。亞德客今(30)日股價也呈現下跌走勢。

日系外資今年初預期亞德客會因大陸自動化設備需求增溫而受益，調高目標價至1300元，最新出具報告卻認為，大陸經濟成長放緩，亞德客重申當地氣動元件需求續強，今年大陸市占率可望提升10％。亞德客7、8月營收除主要應用及電子零件需求成長有限外，電池、機械工具及電動車等產業都大幅成長，也帶動月營收減幅，控制在中低個位數。

亞德客認為，大陸疫情趨緩後，工具機需求將明顯反彈，近期限電限產，也不影響產能，大陸工廠設備稼動率維持110％，第三季雖無法維持第二季年增幅，依舊比去年同期成長，第四季線性滑軌擴增產能，將推升營收增長。

日系外資評估，大陸自動化設備需求滲透提升是長期趨勢，亞德客因此可受益，但考量大陸下半年經濟可能放緩、亞德客辦理現金增資，將今、明及後年EPS預測分別下修為33元、38元、44元，比市場預估減少1％～9％不等，也將目標價下修至1060元。