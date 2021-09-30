（原物料上漲、疫情反覆都是企業界擔心未來三年的營運風險。資料來源／遠見提供）

新冠疫情全球大流行近二年來，帶給產業、企業最大的教訓是生產活動失序，因疫情受創的產能至今未能復原，供應鏈瓶頸造成存貨嚴重不足，一項最新企業調查顯示，受訪業者預估，未來三年內可能遇到的營運風險，59.5％認為是原物料上漲，列為第一位，53.1％認為疫情反覆，兩項疫情來一直存在的難處，將持續困擾產業界。

上述調查來自《遠見》35週年特輯進行的「新冠疫情下，投資台灣大調查」，調查對象為台灣上市櫃企業1740家，藉此洞悉產業界如何看待未來景氣。整體調查共分三大主軸：疫情下的投資意願、經商環境，以及未來景氣預估，回收約1/4、共436份有效問卷。

近六成企業擔心原物料上漲和疫情反覆，調查單位繼續追問受訪企業，新冠疫情對於公司營運產生的衝擊有哪些？過半數受訪企業表示，首先是原物料取得速度不如以往，因此供應流程受到衝擊；其次，超過四成（42.8％）企業說，疫情爆發導致塞港缺櫃，隨之而來「物流成本大增，獲利減少」；第三是40.7％的受訪企業因此需要投入人力的緊急調度與分配，且煩惱不已。

調查單位表示，即使受訪業者普遍擔心未來經營風險，除原物備料、疫情外，還有40.7％認為是國際政治風險不確定，以及37.7％定位匯率波動；整體上，仍有高達94.9％的上市櫃公司對投資台灣有信心，假使疫情能控制到2021年4月以前的狀況，未來兩年內，更有約42％企業表示會增加投資台灣。