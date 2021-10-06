在疫情之下，原物料飆漲、使得成本壓力大增，通膨、物價蠢蠢欲動，台酒董事長丁彥哲今日表示，盡量不帶頭漲旗下的產品價格。

台酒今日舉辦「OMAR威士忌館」開幕記者會，由於本土疫情正好在啤酒銷售旺季爆發，啤酒前9月的營收少了20多億元，減幅約1成。

此外，在全球疫情壟罩之下，丁彥哲坦言，航運塞車，有許多原物料進口運送到台灣將近拉長到60週，是超過1年，麥芽、矽砂、燃料設備等成本都上漲超過1成。

對於產業已經造成不小的壓力，不少廠商已經醞釀漲價，預估下個月就可能明顯感受到通膨壓力，這是成本上揚反映在售價上的趨勢，並非哄抬，但是台酒身為國營事業，不會帶頭漲價。

但是在原物料上揚的趨勢下，台酒主管則坦言，未來除了非進口產品如料理米酒外，其他產品售價可能都有調整的壓力。

此外，因為台酒還配合防疫酒精等，確實已經影響到今年的盈餘，原本今年的預算目標為70.93億元，但是今年前9月僅57億元，5到7月的營收幾乎是腰斬的狀態，所以台酒也想向財政部、立法院爭取調整盈餘預算目標。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障