美國政府傳要求含三星電子、SK海力士、台積電和英特爾等半導體製造商，於11月8日前上繳客戶訂單、庫存狀況等商業機密，目的是找出全球晶片短缺難解的原因，此消息頓時引發市場譁然，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九表示，他了解南韓企業對美方要求的憂慮，政府將持續與美方協商，盡量減少損失。

《BusinessKorea》報導，美國政府9月24日和三星電子、SK海力士等半導體製造商會面，要求45天內提交庫存狀況和客戶訂單數據，如若不從，美國商務部不排除引《國防生產法》來取得相關資訊。

在晶片產業中，客戶信息是最高機密，外流出去可能嚴重影響業務；庫存和生產數據的洩漏也將影響晶片報價，韓國產經貿易研究所解釋，為了價格的穩定，庫存數據不能外洩，換言之，美國的要求可能將衝擊市場的價格波動。

雖然美國政府允諾絕不會透露這些機密，但諸多企業則是認為機密本來就不可共享，1名業內人士痛批，美國政府真正的企圖，就是施壓非美企來壯大自家企業，「這些企業無法忤逆美國政府，南韓需要協助它們，將損失降到最低」。

呂翰九表示，美國政府的要求主要是為了提高供應鏈的透明度，據美國政府的規定，企業可以選擇是否提交數據，他補充，供應鏈相關對話正在進行中，南韓政府將持續與美方協商，反映韓方的意見，盡量降低損失。

此外，對於美國政府的要求，部分企業感到十分困惑，1名業界人士指出，美國主要是車用晶片嚴重短缺，但三星電子在這塊領域市佔並不高，而SK海力士大部分業務則來自記憶體晶片，但目前也處於供給大於需求的情形，對美方這項要求難以理解。