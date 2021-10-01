香繼光集團旗下繼光香香雞，成立於1973年，已邁入40多個年頭，現在全台最大的城市市集「台中中山旗艦店」於明（10月1日）啟動試營運，店址位於台中車站附近，以創新「新潮台味」概念，集結炸雞、湯滷味、手搖飲3大台式經典小吃。不僅可吃到全台獨賣湯滷味，原先在桃園新光影城的手搖新品牌－Tplus茶加，也再次聯名進駐，並推出充滿萬聖節話題新品「南瓜派對朵朵」。

此外，台中中山旗艦店最大亮點的2樓漫遊派對空間，也首度亮相，不只坐擁全台中最美的舊城區綠川河道景觀，更設計出網美感十足的互動空間氛圍，並提供舉辦各類Party的服務。

繼光香香雞台中旗艦店，搖身為網美打卡店。（香繼光提供）

10月1日起，繼光香香雞旗艦店首次公開2F漫遊派對空間，有適合與朋友歡樂聊天的的「野餐桌」、時髦又童趣的「樹桌」、女孩們最愛的「鞦韆」、孩子們最愛的「沙灘露營區」，還有「超大型互動彈珠台」，扭轉過去品牌舊有印象。

為慶賀旗艦店開幕，10月1日起至10月11日， Tplus茶加精選陽光普照鮮柳綠、芋頭控的小宇宙、金鳳烏龍朵朵、珍珠牧場拿鐵、茉莉冰桃等大人氣茶品，推出大杯第2件5折限時優惠；10月12日至10月22日，第2波再推出買炸滷套餐送任選手作茶。

一次吃的到鹹酥雞、獨家湯滷系列，及網紅系手搖。（香繼光提供）