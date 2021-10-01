台灣之星5G布局馬不停蹄，看準智慧農業發，最新攜手皇鋒通訊、和潤企業及天龍安全科技三家企業，盼四強聯手投入達成聯合國2023年永續發展目標的「農村創生計畫」。根據統計，台灣之星智慧農業領域之用戶數翻倍成長、總營收年增高達391%。

看好5G的高網速、大連結、低延遲三大特性預期將為各項智慧應用帶來關鍵性的發展，台灣之星除持續積極爭取5G用戶外，更全力布局5G物聯網領域，至今已跨足智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等多元產業領域。有鑑於全球目前對永續環境發展的共同認知，台灣之星早在2018年即順應全球發展趨勢，積極投入智慧農業的佈局，營運穩定成長，相較去年同期，智慧農業領域之用戶數翻倍成長、總營收年增高達391%。

隨著台灣之星5G商轉至今已超過一年，台灣之星宣布智慧農業發展再下一城、擴大攜手皇鋒通訊、和潤企業及天龍安全科技三家企業，期盼透過四強聯手達成聯合國2023年永續發展目標的「農村創生計畫」，發展TIAGA智慧神農系統，推廣5G智慧化友善耕養農法，有效降低農業生產過程溫室氣體排放。更透過5G超高速、低延遲及大連結三大特性，結合企業夥伴標準化種植、IoT、大數據、AI等智慧農業技術，以智慧化系統即時影像紀錄和監管農作物生長、水分、溫度、燈光、施肥和蟲害調控等農作物種植歷程，讓農民只要透過手機就能隨時掌握農作物狀態，減少農損災害、確保產出品質。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星長期關注並積極致力全球氣候變遷及節能議題，致力將環保理念注入品牌、員工及用戶生活中，全方位打造綠色企業體質。這次我們與皇鋒通訊、和潤企業和天龍安全科技三家企業夥伴聯手，期盼透過各自在平價智慧農業設備、智慧農業設備以租代買、智慧農業系統安裝維運，共同豐富台灣智慧農業產業型態，讓『科技神農』方案可落地於全台農業發展，以人性化互動科技開創生產者與消費者溝通新模式。而隨著合作夥伴版圖擴大，將持續帶動整體物聯網門號數與營收成長，預估今年將達成連網門號數年增達3成，並朝向企業客戶營收占比達10%、年複合成長率達110%的目標邁進。