近期台股行情震盪，對比上半年的飆漲，加權股價指數第三季陷入泥沼，代表內資熱度的櫃買指數表現同樣疲軟，大盤整理突顯主動選股追求超額報酬的重要性。元大投信認為，針對目前交易量能偏低，且缺乏主流類股的盤勢，指數表現空間相對有限，第四季相對適合透過台股主動式基金逢回進場，提前布局2022年經濟成長換檔續強，以及企業營運狀況向上所帶動的台股行情。

加權股價指數今年上半年大漲逾兩成，但第三季震盪下跌3.2%，第三季以來台股顯然由籌碼面主導變成基本面主導，投資人開始擔心產業景氣是否將遭遇亂流，且戰且走的氛圍濃厚使得大盤回測支撐的頻率增加，不僅指數上檔承受壓力，在這樣的行情裡，投資人若再以消息面操作，也很有可能成為落後市場的最後一棒，取而代之的應該是更專業的選股與更細膩的進場策略，更有機會取得超額報酬。

元大投信對此分析，第三季的台股走勢，透露了未來可據以操作的幾個特點，首先考量到企業的獲利上修預期，根據統計，加權股價指數目前的本益比其實相對近兩年平均值處於偏低位置，提供資金「逢回進場」誘因，造就台股下檔支撐十分強勁；其次部分強勢股逆勢創高，只是資金四處點火，行情表現時間相對短，一般投資人要跟上十分不易，而這可以借助基金的「專業選股」克服。

元大投信指出，大盤區間震盪，也反映出市場認為全球景氣進入換檔階段，從台灣外銷訂單與央行對經濟成長率的預估來看，年增率已有放緩跡象，未來台股由經濟動能持穩所帶動的長多格局中，短期選股不選市的優勢會愈來愈明顯，加上美國貨幣政策轉向壓力仍在，第四季的台股投資策略，台股主動式基金更有機會亂世求勝。

優質的台股主動式基金，在元大投信方面有「元大五小福」台股系列基金：包含元大2001、元大卓越、元大多福、元大經貿與元大高科技基金；新光投信旗下台股基金，包括創新科技、店頭、大三通、台灣富貴；統一投信則有統一奔騰、統一黑馬等。