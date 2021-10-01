好消息！越南胡志明市今起解封，製鞋業紛紛公告將陸續恢復生產，雖然剛復工產能並不會全開，但能重啟生產線對第4季業績來說是件好事，業者都鬆口氣。今日製鞋業空方仍占上風，豐泰(9910)、志強-KY(6768)跌幅皆在1%以內，寶成(9904)、鈺齊-KY(9802)及百和(9939)跌幅都在2%左右。

越南疫情影響下，台灣製鞋大廠停工已超過兩個月時間，各方都在期待疫情能盡快穩定，重新復工。越南胡志明市終於在9月30日宣布將於10月1日實施重新開放計劃，工業園區要符合防疫安全規範，且僅有來自「綠區」且最少接種過一劑疫苗及完全康復者可以重返工作崗位。

豐泰旗下DS廠公告將依政府要求條件逐步復工，志強-KY則指出，已取得當地政府核准，將於110年10月1日起開始階段性復工，第一階段復工規模約為20%。將持續配合當地政府防疫規定進行防疫，並密切注意當地疫情，以員工健康安全為優先考量來安排階段性逐步復工，並視情況進行生產調度。寶成尚未正式公告越南廠的消息。