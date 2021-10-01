台灣於上月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國發會預估，若加入後有助於增加就業機會，提升國民所得，但民眾黨立委賴香伶、張其祿擔憂，一旦加入後可能會造成產業衝擊，且我國目前部分現行法規與國際間有差異，恐成為加入的障礙，政府應該儘速提供詳細的各產業衝擊評估和數據並及早準備對策，也應審慎完成因應入會門檻的修法工作。

我國加入CPTPP過程除面臨諸多挑戰外，可預見因關稅降低甚至免除造成產業衝擊，因此如何保障勞工權益，包含在台移工、漁工以及產業衝擊下受影響勞工的權益不容忽視，民眾黨團認為，政府應該針對加入CPTPP提出對應措施。

賴香伶質疑，我國加入APEC與WTO至今二、三十年來，對於國際勞工組織（ILO）宣言國內法制化的進度停滯不前，國際勞工組織所訂定的相關公約中，國內法規除童工外似乎沒有一項及格，如果連國內法制化都做不好，又要如何面對接續的國際勞權談判，且我國工會組織率極低、門檻極高，團體協約有法卻無用武之地，經貿局卻敢宣稱我國勞動相關規範「尚」可通過CPTPP審查。

針對基層勞動力部分，賴香伶以越南為例，來台勞動力有24萬多人，是最大的勞動力輸入國，在韓國與日本都開出更好的條件與待遇的情況下，未來台灣將面臨更大的人力缺口。此外，護照被沒收、不能跟雇主一起吃飯、限定廁所使用等歧視問題和勞動力剝削等，都是台灣長期存在的問題，檯灣的勞動權保護能否符合CPTPP入會規範，相關勞動法令真的準備好了嗎？這些都是值得關注的問題。

張其祿說，遞件申請僅是開端，往後的步驟包含入會前雙邊關切事宜諮商、部長級會議核可流程、正式談判、採認談判結果到正式入會仍是漫長過程。CPTPP成員國約占全球GDP的13％，且多為我國重要貿易夥伴，占我國國際貿易總額超過24％，政府根據利害關係與個別團體溝通，未來進入實質談判後仍有很多挑戰。