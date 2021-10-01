美國貿易代表處（USTR）周四宣布，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）下周一將在一場華盛頓智庫的演說中就陷入困境的美中貿易關係，提出拜登政府讓外界已等待多時的相關策略。

美國貿易代表處周四發布聲明表示，戴琪將在華盛頓的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies），就其上任以來對中國貿易政策的審查發表談話，也將參與會後進行的問答。

自3月上任以來，戴琪即針對華盛頓的對華貿易政策進行徹底審查。

拜登對於前總統川普向中國課徵的數千億美元進口商品關稅大致採取「蕭規曹隨」的做法，而其政府迄今幾乎未曾透露會如何解決所謂中國的非市場貿易和補貼手段。

戴琪於美東時間周一上午10點發表的談話，將為「首階段」美中貿易協議的最後3個月拉開的序幕。川普政府在2019年初與北京達成這個初步的貿易協議，緩解了當時全球前二大經濟體之間炮火猛烈的關稅戰。

根據首階段協議，在截至2021年底的兩年間，中國向美國採購的農產品、製造品、能源和服務必須較2017年增加2000億美元。拜登政府表示，中國尚未兌現其首階段貿易協議的承諾。