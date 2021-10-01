聯聚2021新案名「聯聚方瑞大廈」，位於市政惠來角地，目前因尚未開工，開放基地為城市稻田，規畫貨櫃展覽，周末吸引不少民眾打卡拍照。（盧金足攝）

七期重劃區坐擁藝文重鎮台中國家歌劇院。（盧金足攝）

聯聚重新思考居住概念，提出「Small Is New Big」新生活主張。（盧金足攝）

台中市近年受惠於台商回流，加上台中工業區、中科等產業聚落成形，吸引大量就業與居住人口，其中西屯區的新市政中心，匯集政治、金融、商業、藝文等重要據點，不僅吸引台中工業區企業於此區設置總部，豪宅林立的7期豪宅區，人口紅利亮眼，新登場的中坪數規畫成為豪宅新指標。

7期新市政豪宅區，過去常因總價高，非一般購屋年輕族群可負擔，但近來豪宅建商如聯聚，也開始推出中坪數產品，吸引二代、菁英白領、年輕創業家等多元客層。

聯聚新生活主張第一案 聚焦7期市政惠來聯聚自1994年創立以來，選擇深耕7期，看著7期歷經近30年的發展才演變成如今的狀態。

今年，聯聚提出新生活主張「Small Is New Big」，期待讓更多的新世代移入7期，一起見證城市的大未來，第4季於市政路惠來路口的新案，會是聯聚新生活主張的首發案。

聯聚2021新案名為「聯聚方瑞大廈」，位於市政惠來角地，目前因尚未開工，開放基地為城市稻田，並規畫貨櫃展覽，周末吸引不少民眾打卡拍照。

該基地不只參觀人潮多，未來推案詢問度也相當高，該基地面60米寬市政路，路間有種植多年的台灣欒樹，與台北市仁愛路並稱為全台灣最美的林蔭大道，市政路商辦案聚集，未來台中最國際化的建築群像都將座落於此，且坐擁南北7期不同優點。

觀察世代不同想法，聯聚重新思考居住概念，提出「Small Is New Big」新生活主張，認為小和大不一定相互衝突，透過連結社區的公設，可以為住戶創造更多元豐富的生活模式。

「建築能夠改變一個城市的地景風貌」，如何規畫有個性及辨識度的建築，也是建築考量重點之一，進到室內，聯聚透過大面窗引進滿室綠意，讓室內空間有更好的延伸感；除了室內空間，居住者可將公設空間視為社交生活的延伸。

今年第4季，7期中坪數預售新案「聯聚方瑞大廈」，為豪宅一哥聯聚首次推出50坪產品，主力總價帶預計落在3500-4000萬，夾帶強勢品牌聲量，新案位於市政惠來角地精華地段及千坪公設規畫，提出新生活主張「Small Is New Big」，引領7期新市政中心建築風潮，預計第4季公開。