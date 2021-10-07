統計當期作水稻產量不再是問題！農委會農業試驗所利用精密定位之收穫機產量數據結合雷達衛星影像資訊，可一次性大規模推估台灣西部平原每塊水稻田的當期產量，即時掌握稻作生產資訊。特別是在氣候變遷脈絡中，農產業常需面對乾旱、澇災等極端氣候事件交替肆虐，即時性的農業監測技術可提供最立即的農情資訊，有助於更符合農業經營現況的政策調整。

水稻為我國栽種面積最廣的糧食作物，發展快速精確之水稻監測技術提供農業政策制定參考資訊至關重要。農業試驗所表示，傳統稻米產量調查係利用坪割作業以抽樣調查方式評估鄉鎮平均水稻產量，再統計為全國稻米產量，需大量的時間及人力成本，且僅能提供前一年鄉鎮等級範圍之產量資訊，以今年上半年發生乾旱事件為例，倘要評估旱災對當期作水稻減產的損失，僅能以前一年一期作產量做為參考推估，對於全國性的統計資料應用即時性難免失真與不足。

農試所利用快速且精準的產量調查設備結合雷達衛星影像之遙測判釋技術，不到兩個月就可產出台灣西部平原超過12萬公頃之水稻產量估測圖，除具即時性，且可細緻呈現到單一農地之產量，為實踐精準農業往前邁出重要的一步。

農試所指出，利用遙測技術進行農業監測是國際趨勢，尤其作物產量預測更是國內外研究單位競相發展的先進技術。隨著雷達衛星影像的取得漸趨價廉普及，且精度日益提升、應用多元，不但克服降雨及雲遮等天候影響的判釋問題，該技術更可提高在執行農業調查之立即性與實用性。

農試所首創國內以衛星影像科技應用於水稻產業調查，快速且精確的產出每一田區稻米產量資料，未來將可擴大應用於其他產業與精準農業的服務，提供每一田區作物管理與給水、施肥的栽培建議，後續有利作為糧食安全、農業水資源調度、農作物保險及農業生態系服務價值等重要政策之農業大數據參考依據。