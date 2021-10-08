王永慶的妻子王月蘭在2012年死亡，台北國稅局查稅發現，她在死亡前2年捐款1000萬元給中華人權協會，於是在2017年要求協會補交贈與稅100萬元；協會打行政官司敗訴確定後，聲請釋憲，遭司法院大法官不受理。

中華人權協會提告主張，國稅局認為贈與人王月蘭死亡時，捐款給協會的1000萬元，贈與稅尚未核課，於是改以協會為納稅義務人，要求協會補徵贈與稅額100萬元，協會提起訴願遭決定駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政院認為，國稅局超過5年期限才補徵稅金，不符合法律規定，將台北國稅局的處分撤銷，國稅局提上訴後，最高行政法院認為法定期限是7年，國稅局在2017年作成補稅的處分合法，判決協會須補稅100萬元確定。

協會聲請釋憲，但司法院大法官認為，協會未具體指摘確定終局判決所適用之規定究有何牴觸憲法之處，只就確定終局判決認事用法之當否，與大審法規定不符，決議不受理。