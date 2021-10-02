根據內政部統計，今年1至8月道路交通事故死傷人數較上年同期減2萬5729人（-8. 2％）；因應本土疫情升溫，全國5月15日至7月26日實施疫情三級警戒，人流減少外出，取締酒後駕車計7803件，較上年同期減少1萬5108件，減幅超過65.％，而5至7月造成人員死亡的酒駕肇事36件，亦較上年同期減少9件（-20.0 ％）。

內政部警政署近年持續推動「加強取締重大交通違規計畫」，取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、行駛路肩（高速公路）等惡性交通違規行為，積極防制危險駕車，嚴正交通執法，遏阻違規僥倖心理，希望減少道路交通事故發生。

內政部統計，今年1至8月舉發違反道路交通管理共902萬3577件，以違規停車305萬1444件（占33.82％）最多，超速行駛236萬8762件（占26.25％）次之，闖紅燈及其他不遵守號誌100萬8776 件（占11.18％）及不依規定行車82萬7069件（占9.17％），此4項合計占總舉發件數8成。

相較去年同期，今年各項違規案件舉發減少87萬756件（-8.80％），其中以違規停車減少36萬1401件最多，不依規定行車減少26萬5618件居次。

酒駕部分，今年截至8月取締酒後駕車計3萬7645件，較上年同期減少1萬9525件。今年 5月中旬至7月底，全國疫情警戒三級期間，取締酒駕計7803件，較上年同期減少1萬5108件。

交通事故分為A1 類（造成人員當場或 24 小時內死亡）、A2 類（造成人員受傷或超過 24 小時死亡）及 A3 類（僅財物損失）等3類。今年A1及A2類計21萬5904件，較上年同期減少1萬8499件，死傷人數28萬7670人，亦較上年同期減少2萬5729人，肇事率為每萬輛肇事96.44件，較上年同期減少9.29件。