中央流行疫情指揮中心今年5月中旬將全國升為三級警戒，重創勞動市場；與此同時，我國製造業外銷卻不斷暢旺，第二季經濟成長率達9.27％、全年經濟成長率預估達5.88％。勞動部今召開基本工資審議委員會，經數小時討論，確定大漲5.2%，寫下近年新高，明年起月薪調整為2萬5250元、時薪則是168元。

初步統計，基本工資調漲，將有近160萬名勞工加薪，其中本國籍勞工約110萬人、外來移工46萬人；時薪調漲8元，也有約52萬人受惠。

歷年基本工資調整(圖/中時新聞網製)

「勉強接受啦」，基本工資審議委員、全國產業總工會前理事長莊爵安表示，此次調幅未達勞團期待的10％，也未達把GDP與CPI合計的7.88％，最後是專家學者意見一致，認為用CPI、GDP試算，建議調幅為5.2％，勞資雙方都接受這樣的決定。

莊爵安強調，今天會中政府代表提到，會視調幅對受創嚴重的產業及勞工提出配套，但今天未具體說明，雖然基本工資明年1月才實施，應盡快把產業找來深入了解受影響程度。

蔡英文總統2016年就任後，基本工資連續6年調漲，從月薪2萬零8元、時薪126元，一路調整至明年的2萬5250元、168元。根據往例，勞動部將報請行政院核准後實施，明年元旦起適用。