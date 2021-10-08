基本工資審議委員會於今日召開第36次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論，明年1月1日起，每月基本工資由現行的2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21％；每小時基本工資則比照每月基本工資調幅，由160元調整至168元。調整案將由勞動部陳報行政院核定。

勞動部表示，感謝今日委員出席會議，共同關心基層勞工權益。近幾年來，委員會的委員們，就相關指標數據及當前經濟社會情勢，彼此充分交換意見、理性討論，奠定良好的對話基礎，也讓基本工資審議機制更加和諧合宜。

勞方委員在會議中認為，今年經濟成長率預測上修至5.88％，成長果實應由勞資共享；去年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，應一併反映去年未調整的幅度；資方代表則表達，由於疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，並非調升基本工資的適當時機，應予以特別考量；政府代表除表達基本工資應作適當調整意見外，也允諾對疫情受創嚴重產業，提供配套措施。

經討論後並納入消費者物價指數及國內經濟成長率等經社數據，始獲致結論，本次每月基本工資調升至2萬5250元後，預估約有194.28萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至168元，預估約有51.11萬名勞工受惠。

勞動部提及，自總統蔡英文上任以來，每年檢討基本工資且逐年調漲，基本工資月薪連同本次會議結論，將有6次調整，由上任前之2萬8元提升到2萬5250元，調幅約達26.2％；時薪調整7次，由原來的120元將提升到168元，調幅共達40％。

勞動部指出，政府照顧基層勞工的決心，堅定不移，也感謝雇主團體願意釋出善意，共同維護基層勞工生活所需，對於所提配套措施之建議，政府將妥為研議，以協助受疫情衝擊的產業，度過難關，並期待本次調整帶動內需消費的正向成長。