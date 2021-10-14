草屯鎮長簡景賢（中），致贈敬老禮金。（草屯鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮紫南宮香火鼎盛，鎮民雨露均霑。（廖志晃攝）

重陽節致贈敬老禮金，南投縣13鄉鎮市因財政狀況及首長考量，額度各不相同，其中，草屯鎮65歲以上長者每人2000元，居全縣之冠；竹山鎮人瑞最好康，除了縣府及公所各1萬元禮金，紫南宮還加碼1萬元禮金、金戒指和項鍊。

南投縣政府致贈重陽節禮金，65歲到99歲每人1000元，百歲人瑞則是1萬元；另外，60歲到64歲原住民，每人500元。

各鄉鎮市中，草屯鎮發敬老禮金最大方，讓其他鄉鎮望塵莫及，65歲到89歲每人2000元、90歲到99歲每人6000元，百歲以上每人1萬元。

草屯鎮長簡景賢表示，鎮內百歲人瑞9人，90到99歲704人、65到89歲1萬6595人，較去年增加600多人，逐年持續成長，為了表達對長者敬意，弘揚敬老倫理，因此致贈禮金落實關懷，實現「幸福草屯」願景。

南投市65歲到89歲每人500元、90到99歲每人1200元、百歲以上每人1萬元；名間鄉80到99歲每人500元、百歲以上每人5000元；魚池鄉65到99歲每人1000元、百歲以上每人5000元；竹山鎮70到99歲每人800元、百歲以上每人1萬元。

仁愛鄉65歲以上、及60歲以上原住民每人500元；信義鄉60到64歲原住民每人300元、65到99歲每人每人600元、百歲以上每人1萬元；國姓鄉65到99歲每人1000元、百歲人瑞1萬元；鹿谷鄉65歲以上每人1000元；中寮鄉與水里鄉65到99歲每人1000元、百歲以上每人1萬元；埔里鎮75到89歲每人500元、90到99歲每人1000元、百歲人瑞每人1萬元；集集鎮65到99歲每人300元、百歲人瑞6000元。