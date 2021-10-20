國內疫苗覆蓋率持續提升中，截至昨(19)日，疫苗接種人口涵蓋率達64.29％，劑次人口比為每百人87.67劑。根據中央流行疫情指揮中心統計，昨國內單日新增171件不良事件通報，其中包含12例死亡通報。12例死亡通報個案中，6人接種AZ、4人接種莫德納、2人接種BNT疫苗，其中10人都有慢性病，其餘2人仍在釐清中。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨國內單日新增171件不良事件通報，其中包含12例死亡通報。（圖取自中央流行疫情指揮中心）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內19日新增171件不良事件通報，其中非嚴重不良事件88件、嚴重不良事件83件，嚴重不良事件中包含12例死亡通報，其中6人接種AZ、4人接種莫德納、2人接種BNT疫苗。

6例AZ疫苗死亡通報個案，年齡介於45歲至93歲間，為接種疫苗後3日至31日間發生。4例莫德納死亡通報個案，年齡為68歲至83歲間，為接種疫苗後4日至13日間發生。另2例BNT死亡通報個案，為49歲、54歲，接種疫苗後3日至14日間發生。12名死亡個案中，有10人患有慢性病，其餘2人仍在調查中。

目前為止，國內共累計912例疫苗死亡通報，其中389女、523男，年齡為2個月至101歲間，其中515人為75歲以上長者)，疫苗接種後當日至124日間發生，其中有676例為接種AZ、202例接種莫德納、27例接種高端、7例接種BNT。依全國藥物不良反應通報中心分析，截至10月6日之通報值與背景值(O／E analysis)之安全性訊號偵測，結果顯示不分廠牌及個別廠牌之各年齡層男性與女性之通報死亡事件數(通報值)皆未高於預期死亡事件數(背景預期值)。