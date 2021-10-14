各國防範COVID-19疫情祭出境管，重挫越南的勞動力輸出。越南官方統計，今年前9個月僅輸出4萬多名勞工，全年目標達成率不到5成，其中台灣引進約2萬名越南勞工居冠。

越南官媒越通社（VNA）報導，越南勞動榮軍與社會部原本設定2021年全年輸出9萬名勞工，但今年前9個月只輸出約4萬3000名勞工，全年目標達成率僅47%。

越南勞動榮軍與社會部指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，許多國家關閉邊界、實施社交距離措施並暫停引進外籍勞工，導致越南勞工赴海外工作受到重大衝擊。

越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局最新數據顯示，今年前9個月，越南勞工赴海外工作人數為4萬2818人，其中1萬4982名為女性勞工。

具體來看，今年前9個月台灣引進最多越南勞工，共計1萬9350名，其中包括6486名女性勞工；其次為日本，共引進1萬9051名越南勞工，其中包括8235名女性勞工。

再者依序為中國（1425人）、韓國（702人）、羅馬尼亞（609人）、新加坡（454人）、匈牙利（403人）。

越南勞動榮軍與社會部要求人力仲介業者維持與擴大發展海外勞務市場，隨時掌握各國COVID-19疫情發展與外籍勞工引進的相關規定等訊息，以便確保能夠在遵守所在國的疫情防控規定下輸出越南勞工。