「我有越南籍的女性朋友想用結婚方式嫁來台灣，有誰知道想要娶越南妻子的台灣人請跟我介紹，我的越南籍女性朋友她剛剛在越南離婚了（21歲)…..」越南籍女子美麗（化名）在網上貼文想推薦同鄉女子給台灣人，並於事成後收取媒人紅包，卻不知該行為已然觸法。

移民署提醒在媒合時談好包辦費用、要求紅包及謝禮等報酬，以上都已觸犯了移民法，會被處以20萬元罰鍰。（圖：擷取自移民署YouTube）

在網路世代不少個人婚媒仲介，他們為了吸引民眾，在網站及社群媒體平台上打廣告，放上長相清秀甜美的女子照片，利用直銷手法，媒合跨國婚姻。這不僅已涉違法，同時還可能是一場桃色陷阱，移民署提醒民眾要特別小心。

移民署表示，依移民法規定，任何人不能在任何平台上散布、播送或刊登跨國(境)婚姻媒合廣告，遭移民署裁罰的案件中，以親友名義，在通訊軟體上創建社團，向民眾推薦同鄉女子，宣傳個人婚媒成功的戰績與品牌，又或者在媒合時談好包辦費用、要求紅包及謝禮等報酬，以上都已觸犯了移民法，會被處以20萬元罰鍰。

另外，婚姻媒合屬我國傳統的「媒婆」習俗，依民法第573條規定「因婚姻居間而約定報酬者，就其報酬無請求權」，可見婚姻媒合不違背公序良俗；但跨國婚媒如期約報酬或登載廣告就屬違法行為；移民署也呼籲民眾切勿相信網站廣告或社群宣傳，以免發生糾紛投訴無門。民眾有需要可查詢移民署官網，選擇優質合法婚媒團體，較有保障。