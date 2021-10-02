侯友宜今天上午視察紙風車道具倉庫。（王揚傑攝）

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中考慮鬆綁戶外戴口罩，可能明天就會公布。新北市長侯友宜今（2）日上午表示，新北市的疫情目前相對穩定，全國疫情也是非常的穩定，而且大家都有憂患意識，把防疫擺在最優先，我們就可以朝逐步鬆綁的方向來走，戶外只要能夠保持適當的距離，加上通風良好，在郊外有適當的環境，我們可以逐漸來鬆綁。

侯友宜說，新北市一切還是以防疫為最大優先，只要防疫落實，疫情守好、守穩，當然一定要讓民眾能盡快回到新型態的安全生活，所以現階段疫情相對穩定，我們也逐漸朝鬆綁的方向走，但在整個鬆綁過程，我們必須要戒慎恐懼，小心翼翼讓我們在鬆綁過程中，不致因為鬆綁，破壞了整個防疫，造成一發不可收拾的疫情，所以我們仍朝向防疫優先，鬆綁其次的方向走。

至於KTV是否會在10月5日開放，侯友宜說，只要疫情相對的穩定，原則把防疫做到位，配套措施做得夠，我們都會逐漸往開放的方向走。

另對疑有高鐵人員鑽漏洞到南部打莫德納疫苗，侯友宜表示，因為疫苗數量不夠，加上進來速度不夠快，雖然現在品質大部分都不錯，但仍然需要有足夠的疫苗，大家才有辦法按照相關規定，按部就班來施打，所以現階段疫苗不夠的地方，希望快速補足，我們會要求大家按部就班，照施打的程序施打完畢。