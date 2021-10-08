因應國內疫情明顯趨緩，宜蘭縣長林姿妙8日宣布，日前縣府公告的烤肉活動防疫管制措施自即日起停止適用，另外，自本月11日起開放民眾前往南澳漁港（朝陽漁港）垂釣，但人數上限為30人。

縣府表示，之前因為北部縣市發生幼兒園群聚事件，造成全國疫情警戒提升，為了避免民眾在中秋連假期間接觸活動過多造成疫情擴散，縣府在9月10日發布公告，針對烤肉活動應遵守「縣內風景區、公共場所、社區公共空間及各公私立團體場所禁止烤肉、同住家人得以在自家內烤肉、供公眾通行的騎樓等空間禁止烤肉」等相關防疫管制措施。

縣府表示，經過觀察中秋節過後兩個星期間的疫情變化，並沒有發生本土性的社區感染，代表疫情逐漸趨緩，因此自即日起，宜蘭縣停止適用烤肉相關防疫管制措施公告。

縣長林姿妙仍提醒，無論是從事烤肉或者是在山林、海濱等空曠地區活動時，還是要隨身攜帶口罩，一旦有不特定人士接近時就應該立刻將口罩戴上，以保護自身安全。

林姿妙並表示，國慶連假展開，也是調整防疫相關規範後第一波振興觀光起跑日，包括風景區或是展館都推出不同的優惠，請各營業場所及公共場域確實執行人流管控或總量管制，大家在培養親情、放鬆身心的同時，也不要忽略戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，才能玩得開心、吃得安心。