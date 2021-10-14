受新冠肺炎疫情影響，南台中家扶扶助戶數已逾950戶，與去年同期相比增加50戶，許多弱勢家庭因疫情面臨嚴峻生活挑戰，今年寒冬送暖活動總共需要200萬元經費，呼籲民眾多加使用數位平台捐款，也鼓勵捐贈五倍券。

南台中家扶主任王金敦表示，近8成經濟弱勢家庭為單親家庭，家長大都從事臨時工、餐飲服務等工作，8成5扶助家庭的工作收入因疫情受到影響。

其中一名受助戶，長年受到恥骨區鱗狀細胞癌困擾的阿旺爸爸，7年來歷經20多次的手術及治療，因為生病無法工作，收入有限的他與國二的兒子相依為命，只能長年租屋在空間不大的套房，冬天到來之前能添購新棉被是他的心願，睡覺至少要能保暖、安穩。

從實務現場觀察到受助家庭烹煮器具老舊，險象環生，因此有電磁爐、烤箱的需求，居家安全較有保障，有家庭因經濟匱乏，捨不得汰換老舊泛黃的床墊和棉被，造成孩子過敏狀況遲未改善，還有家長忙於工作，親子關係疏離，苦惱如何與孩子互動溝通。

南台中家扶中心鼓勵認捐「愛的禮物」，也號召捐贈五倍券及捐款，由該中心為受助家庭添購所需的家用品和親子百寶箱，幫助減輕生活負擔，並幫助親子互動關係升溫，家扶今年度募款受到嚴重衝擊，希望寒冬送暖活動順利達標，讓受助家庭感受社會溫暖，減輕經濟開銷。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒指出，中心每年兩次的跳蚤市場義賣受疫情影響，六月被迫取消，十二月這場需遵照防疫規定縮減規模，12月4、5、11、12日分流在家扶中心及隔壁大仁公園辦理，家扶今年度募款受到嚴重衝擊，希望民眾多多支持，有錢出錢、有力出力。