疫情趨緩，教育部表示校園將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離，新北市8日防疫記者會由副發言人呂家愷回答表示，學校將優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校免用隔板，如偏鄉學校，後續則依照疫情狀況滾動修正。

呂家愷表示，新北市仍覺得用餐環境間隔1.5公尺的距離很重要，因此新北市將優先開放能維持安全距離的學校，例如偏鄉學校，今天起市府將發文給各學校，各學校可依情況自行調整。