學校免隔板用餐？ 新北：先開放偏鄉學校 15:452021/10/08 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學校免隔板用餐？新北：先開放偏鄉學校（市府提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，教育部表示校園將比照餐飲業鬆綁規定，學生用餐不用隔板跟1.5公尺距離，新北市8日防疫記者會由副發言人呂家愷回答表示，學校將優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校免用隔板，如偏鄉學校，後續則依照疫情狀況滾動修正。 呂家愷表示，新北市仍覺得用餐環境間隔1.5公尺的距離很重要，因此新北市將優先開放能維持安全距離的學校，例如偏鄉學校，今天起市府將發文給各學校，各學校可依情況自行調整。 沒超商沒郵局！花蓮5偏鄉部落在派出所領五倍券 村民讚：便民 北市招商連2年輸新北 議員痛批 #學校 #偏鄉學校 #用餐 #新北市 #隔板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秦剛線上開講 7熱詞介紹中國 04:102021/10/08 焦點新聞 黃金博物館限定手提袋 雙十連假優惠送 14:432021/10/08 寶島 台中潭子2校舍屋頂漏水 楊瓊瓔爭取國教署補助改善 14:112021/10/08 寶島 精準抗衰老成產業趨勢 醫師培訓課程10月正式啟動 09:172021/10/08 生活 直播》新北9天＋0擬開放學校用餐免隔板 侯友宜最新說明 14:422021/10/08 生活 新北4億預算 50校運動場更繽紛 04:102021/10/08 地方新聞 新天地搶五倍券千億商機 加碼送「好康券」吸客 10:352021/10/08 財經 響應新北兒藝節 企業捐贈3.6萬個防疫面罩 334所學校受惠 12:072021/10/08 寶島 新北市議員媒合企業捐抑菌機 近百間幼兒園受惠 11:312021/10/08 生活 史話》保衛大台灣──胡璉與怒潮學校之4（曾建元） 07:002021/10/08 兩岸史話 動物園、新樂園迎雙十 明起免預約 04:102021/10/08 地方新聞 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 「圓規」颱風生成 國慶假期攪局 下周威脅最大 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 BNT第1劑、AZ第2劑加開 3對象可預約接種 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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