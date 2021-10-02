對於疫苗存量足夠的國家，在疫苗接種率達到一定水平後就會進入高原期，僅能緩慢提升。對此，瑞士政府效法不少先進國家，祭出獎勵奇招。只要能說服朋友去打，就能夠獲得50瑞士法郎的代幣（約新台幣1515元）。

根據《路透》報導，瑞士經歷多次反疫苗人士（anti-vaxxer）示威，導致國內870萬人中有高達42%的人都未完整接種疫苗。在歐洲國家哩，是相對高的數字。換句話說，對比歐洲國家，瑞士國內的疫苗接種率仍是偏低。

因此，為了提振疫苗接種率，瑞士衛生部長Alain Berset在1日宣布全新計畫。將提撥150萬瑞士法郎（約新台幣4540萬）為推廣疫苗接種的獎金。凡是第一次接種的民眾，都可以指名一位朋友，告訴政府正是這一位朋友說服他來接種疫苗。如此被指名的朋友就可以收到價值50瑞士法郎的代幣獎勵，可以用來看電影，或是去餐館吃美食。

面對國內疫苗接種率太低，Alain Berset在記者會中憂心的表示「免疫率還是非常低，這代表我們無法解除封鎖措施。」

根據Worldometer網站統計，瑞士的新冠肺炎確診病例累積至今共841571例，死亡病例數為11105人。而根據Our world in data統計完整接種疫苗者的人口比為57.72%、僅接種一劑者為5.72%。

近日並非瑞士疫情高峰，但由於還沒有擁有免疫力的人口仍多，再加上Delta變種病毒的威脅日漸提升，恐對當地醫療系統帶來沉重負擔，瑞士拉升疫苗接種率的力道不停，甚至設立了國家疫苗周，在全國設立170處行動接種站，方便民眾接種疫苗。