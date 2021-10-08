疫苗施打後造成血栓、猝逝等事件頻傳，就讀嘉義中正大學法律所的黃同學，9月施打高端疫苗後，突然軟癱昏倒，已在嘉義縣大林慈濟醫院加護病房昏迷長達22天，家屬淚訴疫苗對國人一點保障都沒有，防護力在哪也不知道，而且副作用很大，更指控政府不聞不問，連一通電話關懷都沒有，讓家屬心力交瘁，到底把人民當什麼。

家住桃園的黃姓研究生，上月10日響應政府號召、主動登記接種高端疫苗，事隔6日騎機車停等紅燈時突然癱軟昏倒，經送醫診斷為右側頸動脈血栓。黃生過去健康狀況良好，體格強健，常練健身且注重飲食，讓家屬感到非常錯愕。事發至今，已在大林慈濟醫院加護病房昏迷22天，黃姓研究生父母放下工作，在醫院附近租屋照顧，家庭經濟陷入困境。

民眾黨立委賴香伶、張其祿今偕家屬舉行記者會，黃姓碩士生父親表哽咽，孩子很關心政治，因此主動接種高端疫苗，但疫苗對國人一點保障都沒有，孩子挺高端，結果施打後造成昏迷，作為家長無法接受。

黃父痛批，事情發生後，有關單位連一通電話都沒關懷，把人民當什麼，家屬感到心力交瘁，現在工作也沒了，接下來日子不知道要怎麼，講到激動處一度拭淚。

賴香伶質疑，現行預防接種救濟條件審議案件，至今未有一件因新冠疫苗得到救濟認定，像黃同學這樣的受害者，因現行的「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」過於嚴苛，國人在高端疫苗三期試驗尚未完成下，政府即給予緊授權並鼓勵民眾接種，民眾也基於群體免疫注射疫苗，若因此施打疫苗產生不良反應是基於公共利益下的特別犧牲，應放寬預防接種受害救濟給付。

對此，衛福部疾管署專門委員張育綾表示，預防接種受害救濟申請流程，第一時間就醫或回到原接種地，或是上網站登錄，當事人無需負擔舉證責任及任何費用，每件案處理時間有長有短，但相較國外不算長，甚至美國申請還有門檻，還要繳錢，我國都沒有。