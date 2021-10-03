眼見自己明星隊友里歐納德很可能新球季因傷提前報銷，快艇前鋒保羅喬治當然必須趕緊先幫自己鋪好後路，因為他在3日提前放話，自己很有可能在新球季進行負荷管理，也就是經常需要輪休調整身體狀況，代表快艇下個球季幾乎別想爭冠了。

「是否進行負荷管理？目前還不一定，一切需要根據我的感覺與狀態而定，」保羅喬治表示，「快艇總教練泰隆盧在這方面很有經驗，他會站在球員角度看待問題，試著感受我們的身體狀態。」感覺喬治擺明只想把泰隆盧拖下水當作藉口。

保羅喬治甚至怪罪新球季賽程安排不當，讓他不得不考慮輪休，「我們在新球季有一個7天要打5場比賽的嚴苛賽程，那會讓人感到相當疲倦，更增加球員受傷的機率，儘管一天就是只會打一場比賽，一切還是需要依照實際狀況而定。」

畢竟保羅喬治已經31歲了，過去兩個球季例行賽出席率也不太理想，兩季下來總共缺席42場，既然里歐納德很有可能整季報銷，徒留他一個人奮戰也沒什麼意義，才會讓他提前放話自己考慮輪休，這種提前「消毒」作法，也算是明哲保身吧。