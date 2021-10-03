前華南銀行女襄理張秀米，被控長期挪用21名客戶上億存款供丈夫翁明鈞的「豐茂」公司周轉，張、翁被依《銀行法》等罪判刑7年6月、8年，均入監服刑。銀行因代張賠償客戶損失，提告求償，台北地院判張、翁、「豐茂」公司及擔任負責人的小叔余明滄連帶賠償台幣6892萬2095元及美金57萬8309元，合計約台幣8000多萬元。可上訴。

張秀米從基層做起，因深受多名萬華存款大戶信任，從存放款轉戰理專，自稱靠她10多年來用聊天和雙腳走出的人脈，當理專曾經年年都是績效前3名，被同事尊稱為「土地婆」。

但她卻利用客戶信任，自2005年起陸續挪用21名客戶存款，金額高達台幣1億3763萬元及美金85萬1309元，供翁明鈞經營的豐茂國際公司周轉資金，再用「挖東牆、補西牆」的方式掩飾犯罪。因有數名客戶反應存款短少，銀行啟動內部調查，才發現張女盜領客戶存款，張女自知犯行曝光，遂向北檢自首。

張、翁2人分別被判刑7年6月、8年定讞，並已入監服刑，至於豐茂負責人余明滄則獲不起訴處分。華南銀行因此案先行代償受害客戶台幣6892萬2095元及美金57萬8309元，提起民事求償。

法官認為，張、翁應負損害賠償責任，至於豐茂公司負責人余明滄，雖稱他對財務不知情，獲檢察官不起訴，但余曾自承負責公司施工及接洽業務，亦需負連帶賠償責任，因此判准張、翁、余及豐茂公司連帶賠償台幣6892萬2095元及美金57萬8309元。