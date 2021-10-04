東元電機3日宣布法人董事改派代表人，原東和國際投資代表人黃茂雄，改派森業營造董事長黃呈琮為代表人，自10月1日起生效。這也代表黃茂雄不續任東元董事。黃茂雄表示是個人希望能夠「輕鬆一點」。

針對黃茂雄不再擔任東元電機董事會法人董事，東元董事長邱純枝今天表示，十分感謝黃茂雄過去數十年對東元的全心付出，締造東元集團多項里程碑，也造就東元在全球的傲人成績和品牌價值。

邱純枝表示，尊重黃茂雄個人生涯規劃，未來也希望黃茂雄能繼續在東元集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發部分，持續為東元挹注成長動能，開創佳績，也引領台灣生技相關產業邁向高峰。

至於不續任東元董事一職，黃茂雄今天表示，這是他個人希望能夠「輕鬆一點」，同時有感於7月剛選出的新任董事會運作，已相當順暢，在邱純枝領導下，他感到非常放心。

黃茂雄說：「10多年前已經將東元董事長的職務交棒給劉兆凱，現在卸下董事一職，真的不是什麼大事，不用浪費社會太多關注」。

黃茂雄表示，原本新一屆董事會成立之前，就曾有打算若董事會運作順利就不再續任。

至於未來個人規劃，黃茂雄指出會繼續投入東元集團的資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力，也會做得非常愉快。

展望東元未來發展，黃茂雄今天表示，期待目前的董事會所有成員，均能發揮其所長，為集團貢獻心力。現在有許多新時代的發展，例如「碳中和」等領域，希望東元不只是跟上時代，更希望能夠領導時代，持續創新，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

東元指出，黃茂雄貢獻卓著，從1991年接任董事長，在任內完成購併西屋的馬達部門，成立東元西屋馬達公司，讓東元站穩北美市場，晉升全球工業馬達大廠。

黃茂雄在東元董事長任內奠定東元集團國際化、多元化的發展基礎，更參與國家建設，包括台灣高速鐵路、全民健保IC卡、南港軟體園區、和投資承做國道高速公路電子收費系統等。

黃茂雄在2007年將董事長一職交棒給劉兆凱，仍擔任東元電機董事。（編輯：楊凱翔）1101004