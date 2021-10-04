因應我國「2050年淨零碳排」目標，以及歐盟宣布CBAM(碳邊境調整機制)對企業影響評估及因應措施，環保署擬將《溫室氣體減量及管理法》修改為《氣候變遷因應法》，環保署長張子敬今(4)日表示，台灣碳排年成長率優於亞洲鄰國，經濟成長也與碳排逐漸脫鉤，「雖然沒有歐洲國家那麼好，但在亞洲國家裡面我們算不錯了」。

立法院社福及衛環委員會今邀請環保署、經濟部、交通部等正副首長進行「我國達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布『碳邊境調整機制』之對企業影響評估及因應措施」、「溫室氣體減量及管理法修法方向及 修法期程」專題報告 。

環保署長張子敬表示，根據國際能源總署(IEA)統計資料，以2005年為基期，近14年來我國碳排年平均成長率約為0.1％，優於中國大陸的4.4％)、 韓國及新加坡的1.8％等鄰近亞洲國家。

此外，近年在國內生產毛額(GDP)逐年增加的同時，政府也盡力控制溫室氣體的排放，2005年碳排放密集度為0.72kgCO2e(二氧化碳當量)／美元，2019年已下降為0.43kgCO2e／美元，顯示我國經濟成長情形與溫室氣體排放呈現逐漸脫勾現象。

張子敬說，台灣的碳排已經開始往下走，雖然沒有歐洲國家那麼好，但與世界各國，或是亞洲國家相比我們算是不錯的。