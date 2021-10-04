觀傳局今年推出期間限定「彩虹觀光巴士Tour」，自10月16日起跑，總計20趟次。（楊亞璇攝）

為推廣彩虹觀光，北市觀光傳播局今宣布2021 Color Taipei彩虹活動起跑，除彩虹光雕秀延長為10天，並在周邊舉辦彩虹市集，今年還與網紅「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓」彩虹公仔，成為最新的拍照打卡點。

觀傳局今年也推出期間限定「彩虹觀光巴士Tour」，自10月16日起跑，總計20趟次，還有變裝皇后、網紅與乘客一同玩嗨台北彩虹景點，參加民眾還可獲得限量台北彩虹好禮包，包括限定版彩虹口罩、運動毛巾、彩虹束口袋後背包等好禮。另外，觀傳局也與6家旅行社推出2條浪漫2日遊，及8條不同風格的一日遊行程。

今年擴大辦理的彩虹光雕秀，將從10月28日至11月6日，一連10天，每晚18時至21時在北市府前廣場登場，每半點及整點播放長達5分鐘的燈光秀。觀傳局長，劉奕霆說，今年活動將結合知名DJ及VJ即興演出，為大家帶來最動感的聲光表演秀，現場還有彩虹市集及抽獎活動，包括Color Taipei限量好禮、飯店住宿券等。

劉奕霆補充，2019年5月17日台灣成為亞洲第一個同志可合法結婚的國家，同年觀傳局於西門町捷運站6號出口處畫設「6號彩虹」地景、隔年於市府前市民廣場劃設「彩虹起跑線」及邀請知名插畫家「厭世動物園」設計「雞本人權」彩虹公仔，深獲好評。

他說，今年也特別與「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓」彩虹公仔，自即日起至11月30日，在市府前廣場的彩虹起跑線上，歡迎民眾把握機會拍照打卡，欣賞精采的彩虹光雕秀，共度美麗的彩虹夜晚。

劉奕霆強調，今年實體遊行無法舉辦，但仍推出相當多的遊程，還有彩虹光雕秀、相關市集活動，透過此機會，民眾可以認識LGBTQ的議題，今年與黃阿瑪的後宮生活合作，不同領域合作讓議題散播出去。