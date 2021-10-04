五倍券爭奪戰即將開打，晶華國際酒店集團旗下晶華、晶英以及捷絲旅等全台12家酒店與台灣高鐵攜手合作，10月5日至12月29日透過集團旗下各酒店的官網訂房、無論任何房型或專案，皆可以全台最低的6折超優惠價格加購高鐵車票，北高來回每人可節省千元以上的花費，使用振興5倍券更可享最低0元入住。

晶華國際酒店集團與台灣高鐵從去年開始就積極推動房間和車票聯賣的「高鐵假期」，從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票，為消費者提供最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格，集團旗下多間酒店與高鐵的聯票合作表現均十分亮眼，其中台北晶華酒店和台南晶英酒店更榮登2021年度全台總營收的前三名。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計12家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的宜蘭、礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住並加購高鐵6折車票。

配合此次高鐵購票6折活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案，台北晶華酒店推出的超值一泊二食方案，即可入住12坪精緻客房，並享CNN推薦台北必吃的栢麗廳自助式早餐兩客和徜徉「城市星空電影院」，週日至週四入住，更有房型免費升等禮遇。

台南晶英酒店的海東客房官網專屬優惠專案，兩人入住不含早餐，再加贈客房餐飲牛肉麵買一送一抵用劵和台南市好康券、登錄飯店發票享台南購物節抽精彩好禮，11月9日起再加碼贈送臺南市美術館門票享免費參觀奈良美智特展。