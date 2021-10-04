隨著迪士尼和環球影城在大陸開園，由英國梅林娛樂集團營運的樂高樂園加速在大陸市場的佈局，如今已選擇在上海、四川、深圳建設3處主題樂園。但分析人士指出，樂高在大陸選址不是傳統意義的核心消費區，周邊交通住宿等配套設施仍需完善。另外還要面臨迪士尼、環球影城的挑戰，以及華僑城歡樂谷、華強方特、長隆、融創樂園等大陸本土品牌的競爭。

近日，上海樂高樂園公司順利摘牌位於上海金山區楓涇鎮的一塊主體項目用地。據上海市規劃和自然資源局官網揭露，該地塊出讓面積約31.8萬平方公尺，總價約為6.99億元人民幣。另據金山區融媒體中心報導，上海樂高樂園度假區投資額為5.5億美元（約36億元人民幣），計畫於2021年年內開工建設，2024年初正式開園。

據中新經緯引述北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，樂高的遊客族群之前定位於低年齡段，不過以她去過英國溫莎樂高樂園的感受來看，目前基本覆蓋全年齡段，「來樂高樂園的很多遊客是樂高的粉絲，從小玩樂高玩具，有很強的情懷在裡面。」