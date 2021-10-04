元大金控攜手子公司元大銀行，4日捐贈愛心物資給彰化縣社頭鄉清水國小，由校長蕭睿瑜及校友會理事長蕭文龍代表接受物資。元大金控堅守「改變的力量，從關懷開始」的信念，希望這份來自企業的愛，能陪伴偏鄉學童在求學路上繼續茁壯與成長。

元大金控表示，元大金控長期深耕社會公益，積極參與各項教育、公益活動，並透過各地營運據點為核心，深入與社區互動。這次捐贈100多個後背包，盼偏鄉的小朋友們能更樂在學習。

清水國小校長蕭睿瑜，特別感謝元大金控集團的禮物，期勉孩子們學會心懷感恩、惜福，將來有能力也能為社會付出及奉獻心力，企業與社會各界熱心的助學、培育，對學校教學團隊而言，一直是最強而有力的後盾。

元大金控指出，元大金控以成為國際永續標竿企業為目標，以聯合國永續發展目標(SDGs)為藍圖，將ESG(環境、社會參與、公司治理)理念融入企業文化與營運策略中，在社會參與面向中，將持續關懷社區、助學培育協助青年自立，透過資源投入並帶來切實的改變，建構健全社會，發揮金融機構正向影響力，具體實踐企業社會責任。