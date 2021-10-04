宏達電(2498)年度新品有譜，今(4)日發出邀請函指出，宏達電即將於10月14日舉辦2021年全球產品線上發表會，邀請函中指出，「會中將與紐約、洛杉磯與倫敦等地的媒體一同探索各種未來想像、專注在渾然忘我的沈浸式體驗裡」，按照字面意思，預估應該是VR(虛擬實境)新品。

研究報告指出，2020年全球VR頭顯出貨量為670萬台，年增加72%，預計2022年將達到1800萬台，且2020年全球VR用戶數量已超過千萬，到2025 年將達到9000萬，蘋果等巨頭的相繼入場給市場更大想像力空間。

宏達近幾年將重心擺在VR，積極投入軟硬體的資源投資，就VR硬體來說，宏達電為高階VR裝置的旗艦市場指標之一，也成功打入企業市場，將觸角延伸教育、銷售、職業訓練、汽車等領域，目前相關合作項目也越來越多，在行業頗具指標意義，不僅如此，在軟體上，宏達電也持續投資軟體，培育人才，給予創新者資源，豐富整體VR內容，期望藉由軟硬體的共同努力，加快產業成熟，達到規模經濟。