奇美實業今天表示，自8月10日起陸續出脫群創光電股票，虧損逾新台幣11.14億元，純屬資金運用規劃，並未刻意考慮股價，所以未能賣在波段高點，釋股是既定的方向。

奇美實業過去分別在2013年、2019年出現2波較大規模出脫群創光電持股，今年8月至9月是第3波調節群創股票。

依奇美實業公告，今年這一波分4次出脫群創光電股票，自8月10日至8月17日出脫3萬9000張，每股19.85元，交易總金額約7.74億元，處分損失逾1.55億元。

此外，奇美實業自8月18日至9月24日出脫群創3萬1594張，每股價格17.44元，交易總金額約5.51億元，處分損失逾2.01億元；9月27日至28日處分群創7萬5521張，每股價格17.1元，交易總金額約12.91億元，處分損失逾5.08億元；9月29日處分群創3萬7594張，每股價格17.22元，交易總金額約6.47億元，處分損失逾2.48億元。

奇美實業這波調節賣出群創股票前持股逾2%，經過8月10日至9月29日4次出脫股票後，持股僅剩0.83%。

群創光電今年4月29日盤中創下32.55元10年來波段高點後，至9月6日盤中低點15.65元，股價呈現腰斬。奇美實業指出，按既定的資金需求時點釋出群創股票，無法掌握股價高點。

國內產業集團過去積極投資面板產業，包括大同投資華映、源自宏碁的明基友達集團成立友達光電、奇美實業轉投資奇美電子、廣達投資廣輝、華新麗華投資彩晶、仁寶轉投資統寶光電、鴻海集團投資群創光電等。

為了面板業整合、減少競爭，產業出現整併。群創光電在2010年3月18日以小併大，宣布合併奇美電子及統寶光電，群創光電成為存續公司，但更名為奇美電子；在2011年奇美集團負責人許文龍妻舅廖錦祥辭去奇美電子董事長後，由鴻海集團的段行建接掌奇美電子，並在2012年更名為群創光電。

去年起因疫情帶動在家上班上課需求，面板價格在2020年下半年走揚，今年更因上游趨動IC等零件持續缺貨，造成面板價格再漲；群創第2季合併稅後淨利214億元，創歷年單季最高，每股盈餘2.05元；不過，下半年需求降低，面板價格走跌，9月部分尺寸電視面板價格甚至崩跌，群創也公開表示將透過減產來穩定價格。

雖然外界揣測奇美實業出脫群創持股是否與看壞面板產業有關，但奇美實業強調，純屬既定的資金需求規劃。（編輯：張良知）1101004