一家資產管理顧問公司從2014年起以投資兩岸的停車場為由，以高報酬率為幌子，吸引70多名民眾投資，僅台灣的停車場就吸金達2800萬元。檢調偵破此案，橋頭地檢署檢察官訊後，對這家公司的45歲高姓男子負責人向法院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署於日前接獲情資，一家資產管理顧問公司打著投資台灣與大陸湖南停車場的名號，檢方與法務部調查局航業調查處高雄調查站、台南市調查處，及南部地區機動工作站等單位組成專案小組，共同偵辦此案。

檢調經過多日蒐證，於9月29日搜索這家公司等地點，查扣相關帳戶交易資料，並通知該公司負責人高姓男子、51歲趙姓女副總、46歲業務副總邱姓男子，以及25歲高姓男助理等人到案說明。

專案小組調查發現，這家公司佯稱投資期間3年，期滿後可全額返還本金，但投資人於投資後2年內不得要求提前返還本金，投資期間保證支付投資人年息8％。初估僅台灣的停車場投資案就吸金達2800萬元，被害人數達70餘人。至於此案實際被害人數、詐得金額及流向，仍待專案小組清查。

檢察官經漏夜偵訊後，認為高姓負責人違反銀行法違法收受存款、刑法3人以上共同詐欺，以及組織犯罪防制條例發起及參與犯罪組織等罪嫌，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。至於其他3人無聲押必要，分由檢察官諭知8萬至5萬元不等交保。