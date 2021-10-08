諾貝爾和平獎得主出爐 菲、俄記者「捍衛言論自由」共同獲獎

本周是諾貝爾獎頒獎周，緊接著在生醫獎、物理學獎、化學獎、文學獎公布之後，諾貝爾獎6個獎項中唯一非學術類獎項─和平獎（Nobel Peace Prizes）今（8）日正式公布，挪威諾貝爾委員會將2021諾貝爾和平獎授予瑞薩（Maria Ressa）以及穆拉托夫（Dmitry Muratov）兩位記者，表彰他們為維護言論自由所付出的努力，因為這是維持民主與持久和平的先決條件。

諾貝爾委員會指出，瑞薩以及穆拉托夫分別因為在菲律賓與俄羅斯為了言論自由而勇敢鬥爭而獲得和平獎。同時，他們也是在民主與新聞自由面臨日益不佳的世界中，能為理想挺身而出的所有記者的代表。

瑞薩先前出席於紐約舉行的「世界婦女高峰會」。(圖/路透社)

先前遭菲國當局以觸犯《反傀儡法》逮捕的瑞薩。

瑞薩曾透過言論自由揭發祖國菲律賓濫用權力、使用暴力以及日益增長的威權主義。2012年她與友人共同創立了從事調查性新聞工作的數位媒體公司─Rappler，至今仍是公司負責人。作為一位記者以及公司的執行長，瑞薩已證明自己是一個為維護言論自由的捍衛者。Rappler透過批判性的言論關注菲律賓總統杜特蒂他別具爭議、兇殘的禁毒行動上。瑞薩女士與Rappler也持續記錄當前社群媒體如何被利用來傳播假新聞、騷擾對手以及操縱共同言論的情況。

諾貝爾委員會表示，維護言論自由是民主與永久和平的先決條件，故將和平獎頒給穆拉托夫。(美聯社)

瑞薩在1963年出生，是菲律賓記者，1995至2005年間曾擔任CNN東南亞首席調查記者。她曾在2018年被《時代雜誌》選為年度風雲人物之一，曾經因為多次批評總統杜特蒂而被捕。2018年曾獲自由新聞金筆獎（Golden Pen of Freedom，是全球新聞業當中享有榮譽的獎項，創立於1961年，由世界報業協會授獎，表彰「以文字或是行動的方式捍衛或促進金文自由的個人、團體或是機構的傑出貢獻」），2000年獲得圖霍爾斯基獎（瑞典筆會在1985年設立的年度文學獎，表揚受到迫害、威脅或是流亡的作家）。

穆拉托夫則是幾十年以來都持續在有挑戰性的環境下維持俄羅斯的言論自由。1993年就成為獨立報紙《新報》（Novaja Gazeta）的創辦人之一，1995年以來則擔任總編輯長達24年，該份報紙至今都俄羅斯最為獨立的報紙，持續對威權保持批判態度。該份報紙以基礎新聞報導以及專業誠信成為了俄羅斯社會可譴責方面的重要信息來源，而這一方面其他媒體都很少觸及。1993年以來，《新報》持續針對政府腐敗、警察暴力、非法逮捕、選舉舞弊，以及俄羅斯在境外使用軍隊等議題提出批判性的報導。

諾貝爾獎獎牌。（圖／美聯社）

穆拉托夫在1961年出生於俄羅斯，曾在蘇聯紅軍服役，退役後進入媒體界，1995年至2017年擔任《新報》（Novaya Gazeta）的總編輯，短暫離開後又於2019年回歸。2010年獲頒羅斯福研究所（Roosevelt Institute）四大自由獎（Four Freedoms Award）中的言論自由獎。穆拉托夫個人則於2007年獲頒保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的國際新聞自由獎（International Press Freedom Award）、2016年則獲頒世界報業暨新聞出版協會（WAN-IFRA）的自由新聞金筆獎。

今年諾貝爾和平獎的獎金高達100萬美元（約新台幣2780萬元），兩位得主將均分獎金，一人各得一半。雖然獎項公布前，無國界記者組織（RSF）、保護記者委員會（CPJ），也都呼聲頗高。如今直接授與兩位捍衛言論自由的第一線記者，對於全球新聞相關工作者來說都頗為振奮人心。

今年諾貝爾獎僅剩經濟學獎預計在本月11日公布，12月10日舉辦頒獎典禮。受到疫情影響，今年頒獎典禮與2020年一樣，採線上方式舉行。