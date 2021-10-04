中壽(2823)表示，「數位躍升」是公司推動業務通路轉型的核心競爭力，也吸引了許多優秀人才加入，今年在疫情嚴峻挑戰下，中壽1-8月業務員淨增加人數691人、增加年成長率5.2％，皆為壽險公司第一，是少數正成長的大型壽險公司，成為新進業務員的首選僱主品牌。中壽以創新思維結合數位科技，從業務員「增、選、留、升」全面轉型提升，讓「訓」與「練」同時並進，以科技賦能打造新世代行動業務菁英，斥資打造的首座智能數位化訓練中心也正式啟用，持續投入在業務員創新育成上。

公司表示，科技賦能、打破痛點是中壽以創新思維導入訓練育成的目標之一，透過大數據分析出業務員「增、選、留、升」從定著、晉升到組織發展過程中，每個環節會遭遇的困難及挑戰並一一打破。專案推動繳出亮眼成績單，組織加速年輕化，新進業務同仁平均年齡32.5歲，晉升主任比率更達到63％。中壽持續投資業務部隊，新設的桃竹訓練中心及擴大規模的台北地區訓練中心，都將在今年第四季初陸續啟用，其中桃竹訓練中心打造智能數位化互動教學環境，透過數位工具、線上課程，朝無紙化目標邁進，讓訓練育成也能跟ESG結合。

在人才培育上，中壽獨家開發多項數位工具，如大數據動物選才模型，16種動物各自代表不同的工作特質及性格，能幫助新進業務同仁認識自己優勢，主管也能依此量身打造培育計畫。大數據動物選才模型，從關懷求職者的需求出發，在跟保戶及增員對象聊起他們的種動物屬性時都很有共鳴，輕鬆自然就能創造出共同話題，2020年所發出的動物性格適性測驗，回覆率高達94％，已是拓展增員利器。而數位管理輔銷工具i-Agent，以行動化、數字化即時管理同仁的學習應用成果，判斷訓練移轉的強弱，給予適當訓練及輔導支持，將職能精進培訓到實作輔導，做了系統化的延伸銜接。