氣動元件族群再添一生力軍，君帆工業5日將以每股68元登錄興櫃，今年營收及獲利可優於去年，明年營運樂觀看待。君帆董事長胡進財指出，君帆規劃明年4月申請興櫃轉上櫃，明年第三季上櫃掛牌交易。

君帆資本額2.478億元，生產氣壓元件及液壓缸及電控伺服控制系統，應用在輪胎設備、射出機、電子、醫療、工具機、模具及夾治具等產業，客戶涵蓋中鋼集團、日本最大手術台公司。2015年引進策略性投資人台達電及中盈投資兩公司，2016年成為高鐵國產化合作夥伴。

胡進財表示，強大客製化能力、更高的性價比及更短交貨期間，以及優異的系統整合，是君帆三大優勢，尤其氣動產品與液壓元件都需客製化，氣動產品客製化程度約佔營收五成。

君帆總經理胡正杰指出，君帆生產液壓、氣壓及液壓電控能力系統等產品，未來應用產業除醫療及鋼鐵產業外，也積極布局風力發電及行走機械產業，其中風力發電風機機艙零組件變槳系統已經完成開發，預計供貨給西門子歌美颯及丹麥Vestas兩大風機廠，君帆也布局自動化整合，成Universal Rpbots台灣經銷商。儘管工具機產業成長趨緩，但自動化設備需求仍旺，美國休閒產業的船舶定錨、台灣醫療、大陸含輪胎在內的汽車產業需求持續增長，今年營收及獲利會優於去年，未來將加重醫療產業營運比重，未來2～3年營收占比不到10％拉升至10％～15％。

君帆財務協理楊宜蓁指出，台灣斥資興建永科二廠以半產品零件為主，預計今年底完工，明年第一季投產，產能可增至1.5倍，去年永科一廠貢獻營收3億元，永科一、二廠可貢獻4～4.5億元，將生產醫療及風電產品為主，資本支出總金額3～5千萬元，可提升生產效率，可緩解訂單增加的需求。

君帆去年營收8.98億元，產能利用率78％，今年訂單增加，提升產能利用率，上半年營收年增45.8％，目前單班生產，未來會朝向雙班生產，今年產能利用率可提升至80％～82％。標準品在無錫廠生產，具價格優勢，可將標準品滲透至每個城鎮。

君帆強調，君帆是台灣少數可以做液壓缸及液壓整合系統整合的廠商。氣壓缸產品則採客製化生產，客戶以半導體產品為主，無錫廠未受大陸限電影響。