氣壓及液壓元件廠君帆工業，囊括亞洲輪胎硫化機油壓缸市占率55％，法國米其林及台灣瑪吉斯等輪胎品牌都是其終端客戶，每股68元登錄興櫃，法人預估今年營收有機會突破11億元，EPS挑戰5元以上，5日掛牌首日以78.9元開出，盤中最高曾達93.7元，現呈現上漲走勢。

君帆資本額2.478億元，生產氣壓元件及液壓缸及電控伺服控制系統，應用在輪胎設備、射出機、電子、醫療、工具機、模具及夾治具等產業，客戶涵蓋中鋼集團、日本最大手術台公司。2015年引進策略性投資人台達電及中盈投資兩公司，2016年成為高鐵國產化合作夥伴。

君帆2019年營收8.64億元，本期淨損672.2萬元，每股虧損0.31元。2020年營收8.98億元，本期淨利0.93億元，EPS攀升至4.29元。2021年上半年營收5.77億元，稅後淨利0.64億元，EPS從去年同期1.04元增至2.68元，年增157.69％。君帆表示，君帆過去四年都獲利，2019年估列訴訟費用損失5500多萬元，扣除這部分，實際獲利4900萬元，2020年回沖估列3000多萬元訴訟費用後，EPS大幅攀升。

君帆總經理胡正杰指出，君帆生產液壓、氣壓及液壓電控能力系統等產品，未來應用產業除醫療及鋼鐵產業外，也積極布局風力發電及行走機械產業，其中風力發電風機機艙零組件變槳系統已經完成開發，預計供貨給西門子歌美颯及丹麥Vestas兩大風機廠，君帆也布局自動化整合，成Universal Rpbots台灣經銷商。儘管工具機產業成長趨緩，但自動化設備需求仍旺，美國休閒產業的船舶定錨、台灣醫療、大陸含輪胎在內的汽車產業需求持續增長，今年營收及獲利會優於去年，未來將加重醫療產業營運比重，未來2～3年營收占比不到10％拉升至10％～15％。

君帆指出，去年營收8.98億元，產能利用率78％，今年訂單增加，提升產能利用率，上半年營收年增45.8％，目前單班生產，未來會朝向雙班生產，今年產能利用率可提升至80％～82％。標準品在無錫廠生產，具價格優勢，可將標準品滲透至每個城鎮。

君帆強調，君帆是台灣少數可以做液壓缸及液壓整合系統整合的廠商。氣壓缸產品採客製化生產，客戶以半導體產品為主，無錫廠未受大陸限電影響。