民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

近日有56架共機繞台，創下紀錄。綠委陳亭妃今日表示，中國內部現在有停電限電問題，又適逢十一國慶，因此想把內部矛盾外部化，就用共機繞台方式做轉移，這是大內宣的手法，台灣人也不會接受這樣的恐嚇。

陳亭妃指出，中國增加繞台的共機架數，目的是為了做內部的大內宣，因為十一國慶已經快到，中國想讓內部矛盾外部化，所以才會利用這樣的舉動轉移關注。

陳亭妃說，中國用共機繞台，取得自己國內多數人的認同，代表在中國十一國慶，要恐嚇台灣的領土位置，這是中國的大內宣，對台灣一點用意都沒有，台灣人也不會接受。