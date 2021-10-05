LED廠商華興（6164）9月營收持續攀高，達8717萬元，創下今年2月以來新高，月增8.77%；第三季營收達2.53億元，季增5.86%，為2019年第二季以來新高紀錄。

華興9月營收年增率達50.2%，主要受惠海外子公司美國及大中華地區之營收較去年同期增加。第三季在低溫照明進入傳統旺季以及UVC消毒產品等新事業助益，公司單季營收持續向上，今年1-9月營收7.15億元，年增率為25.62%。

華興第二季順利轉虧為盈；展望第三季營收續增，有利營運持續平穩，主要隨著外銷加溫，尤其低溫照明產品出貨進入傳統旺季，另外，包括節能照明產品及UVC消毒產品等新事業也持續發展，預期低溫照明動能可望延續到第四季；公司也力拚營運持續穩定。

華興第二季營收成長及成本控管得宜，營運轉盈；第二季營收2.38億元、季增6.76%、年增15.2%，毛利率提升到26.97%，營業利益422萬元、歸屬母公司淨利778萬元、每股盈餘0.08元。上半年營收4.6億元、年增16.33%，上半年每股盈餘0.04元，比去年同期轉盈。

華興目前LED元件占營收比重約55%，主要應用於工控裝置設備、指示照明等利基型應用，低溫照明占比約10%-15%，其他各項商用照明、一般照明、家電應用等，合計比重約25%-30%。另外，預估UVC消毒產品新事業今年營收比重達5%-10%。