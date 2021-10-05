耕興(6146)9月合併營收為4.08億元，年增31.19％，營收創歷史新高，連續兩個月站上4億元，主要北美、大陸、台灣、日本5G高階機種持續進案，且北美主要機種於9月底完成結案。累計前3季營收為32.13億元，年增24.7％。

耕興先前5G著重手機發展，但新應用數據傳輸相關產品越來越多，如CPE、NB、WiFi 6E高階網通等，並衍生到互聯網、無人駕駛，都會適用5G傳輸，預估手機以外檢測業務開始成長。

至於是否受大陸限電衝擊，據指出，耕興華東昆山小部分受影響，只是減量供給電力，耕興不是耗能大戶，也有緊急供電系統，目前採取節能措施，深圳則無受影響。

耕興在手機業務經營許久，技術跟新應用項目檢測都領先業界，上半年新接到60款案件，陸續完成測試，下半年接案款數量與上半年差異不大，雖短期受大陸限電影響，但遇十一長假加班完成，下半年持續樂觀。