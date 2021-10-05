金控旗下大型投顧研究機構指出，長榮（2603）股價近日因中國十一連假運價修正而受挫，然因美西塞港持續惡化、東南亞陸續復工，供需維持吃緊使運價維持高檔，看好連假過後運價將回升。展望後市，受惠運能擴充與長約鞏固，長榮2022年獲利有望維持，給予「買進」投資評等與200元目標價。

市場對長榮籌碼紊亂懷有疑慮，導致股價持續破底，5日終於盼到止跌反彈，國際資金也以買超2.1萬張，給予實際支持。

金控旗下投顧法人指出，展望後市，考量幾大原因：一、歐美補貨需求及貨櫃周轉率低，支撐貨櫃航運2022年上半年前運價維持高檔，創造獲利上檔空間；二、六艘2.4萬TEU船舶新增11％運能，投入獲利率最佳的歐洲線；三、換船降低單位成本及歐洲線占比提升、長約保護，預估2021、2022年每股純益為42.66與42.8元，意即長榮獲利有望於2022年持平。

研究機構進一步說明，長榮2.4萬TEU大型船舶投入歐洲線，2021年下半年、2022年各交船四與六艘，分別貢獻運能7％、11％，預估歐洲線第四季起將為長榮最大營收來源，占比45％以上。歐洲線運價為各航線最高，加上大船替換小船降低單位貨櫃成本，有望帶動長榮歐洲線獲利率成長。

再者，2022年上半年全球僅長榮有2.4萬TEU等級新交船，在歐洲需求維持年增運價仍有支撐下，歐洲線獲利仍為各航線最佳，新增的運能有利長榮獲利結構。