美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體訪問提及台海局勢相關議題，總統府發言人張惇涵今（6）日表示，我們有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維持對台灣堅若磐石的承諾。

解放軍戰機頻入台灣防空識別區。美國總統拜登5日在白宮表示，「我和（中國大陸國家主席）習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』，這就是當前情況，我明確表示，他除了遵守協議外，不應該做任何事。」

張惇涵強調，我們有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變。他說，實際上，從拜登總統上任以來，美國政府便持續以實際行動，履行《台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣的堅定支持。

他強調，包括美國政府近日對台海周邊局勢的嚴正關切，更再次充分展現，維持區域的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，我們並呼籲北京當局，應該善盡作為兩岸及區域成員的責任。